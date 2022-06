Manuel Luís Goucha divulgou esta terça-feira o nome do convidado especial que irá protagonizar o próximo programa 'Conta-me'. O comunicador conversou com Mickael Carreira naquela que é a sua primeira grande entrevista desde a morte de Sara Carreira.

Através do Facebook, Goucha divulgou um emotivo teaser da entrevista.

"Isto é difícil. Há dias mais fáceis, outros mais complicados... mas tento, de alguma forma...", diz, sem conseguir conter a emoção, o filho mais velho de Tony Carreira.

"A emoção que vive nas palavras e no olhar. Para ver sábado [25 de junho] no 'Conta-me'", escreve o comunicador da TVI ao divulgar as imagens da conversa gravada esta manhã no Coliseu dos Recreios.

Leia Também: Fernanda Antunes rendida a "magnífica obra" em homenagem a Sara Carreira