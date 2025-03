Michelle Trachtenberg estaria prestes a fechar acordo com um estúdio por um argumento que escreveu antes de morrer.

O realizador e produtor Casey Tebo revelou ao TMZ que a atriz escreveu um dos melhores guiões que leu.

'Toy Monster', baseado no livro com o mesmo nome, é uma 'biopic' dramática sobre a vida do controverso Jack Ryan, que trocou o emprego de designer de mísseis no Pentágono durante a Guerra Fria, para se tornar engenheiro chefe da Mattel durante a criação da Barbie enquanto vivia uma vida de excessos.

Michelle Trachtenberg e Casey Tebo tentaram que um estúdio pegasse no guião durante anos. Porém, de acordo com o produtor, há um mês, um "estúdio de grande sucesso financeiro" mostrou interesse.

O projeto está agora em pausa, depois da morte da atriz, mas Casey pretende continuar como forma de honrar Michelle.

Michelle Trachtenberg morreu aos 39 anos de idade. A atriz foi encontrada sem vida pela mãe, no dia 26 de fevereiro, no seu apartamento em Nova Iorque. A família recusou que uma autópsia fosse feita, sendo assim a causa da morte desconhecida.

De acordo com a ABC News, Michelle submeteu-se, recentemente, a um transplante de fígado e pode ter tido complicações de saúde relacionadas com essa condição.

