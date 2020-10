O clima voltou a azedar na tarde desta segunda-feira na casa do 'Big Brother - A Revolução'. A motivar as trocas de palavras menos simpáticas entre os participantes esteve um jogo em que os concorrentes eram convidados a trocar um dos nomeados (Jéssica Fernandes, Jéssica Antunes, Andreia, Carina, Zena e Joana) por outro elemento do grupo.

Andreia decidiu na sua vez de jogar manifestar vontade de trocar Jéssica Fernandes por Michel, revelando assim que gostaria que o cantor ficasse nomeado. Ora, como seria de esperar, o jovem não reagiu nada bem ao ver o seu nome entre os escolhidos.

O 'Big Brother' questionou o concorrente se este teria ou não ficado surpreendido com o facto de um dos seus colegas ter referido que salvaria Jéssica Fernandes e o colocaria no lugar da jovem, deixando-o em risco de ser expulso no domingo, e a resposta revelou-se surpreendente: "Surpreende porque a máscara caiu", atirou, dando conta de que sabia que tinha sido Andreia a fazer esta escolha.

"Ela diz que gosta muito de mim, chama-me irmão... e depois é isto", diz Michel, que acusa a colega de ser falsa por falar mal de Pedro mas não o ter escolhido pelo facto de este já ter sido salvo duas vezes pelo público.

"Nunca mais me chames de irmão, não venhas com essa conversa para cima de mim porque agora acabou", disse ainda o músico, recusando escutar as justificações da colega.

Reveja aqui as imagens.

