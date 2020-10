Pedro Alves e Jéssica Nogueira usaram, esta segunda-feira, as redes sociais para confirmarem publicamente o fim do namoro.

Seis meses depois de se terem conhecido no programa 'Big Brother 2020', os dois decidiram seguir caminhos separados.

"Eu e a Jéssica não estamos juntos. A nossa relação chegou a um fim. A verdade é essa", começa por referir Pedro, que explica o motivo pelo qual, apesar dos rumores circularem há várias semanas, apenas agora ter decidido confirmar a rutura.

"Se não me pronunciei mais cedo foi por estar confiante que ainda íamos conseguir resolver as nossas diferenças", afirma. "Está a custar escrever isto, mais do que qualquer um de vocês pode imaginar e quero mesmo que acreditem que se não falei mais cedo foi por não querer ser precipitado", continua.

Por fim, Pedro Alves revela estar a sofrer e pede que se evitem ofensas e comentários maldosos: "O nosso relacionamento acabou mas a amizade que nos une, jamais irá acabar. A nossa história será lembrada para sempre. O que vivemos foi verdadeiro e profundo, mas por vezes as relações não correm como estamos á espera. Culpados? Não existem. Não posso adiantar muito mais porque há coisas que são só nossas. Só a nós nos dizem respeito e acho que entendem isso. Sei que entenderão que este momento é muito difícil para os dois. Estamos realmente a sofrer".

Também Jéssica usou igualmente a sua conta oficial de Instagram para partilhar a novidade com os seus admiradores:

[Mensagem partilhada por Jéssica Nogueira]© Reprodução Instagram

