Michael Madsen foi detido em Malibu, na Califórnia, sob acusação de alegada violência doméstica depois de um "desentendimento" com a mulher, relata o The Guardian.

As autoridades de Los Angeles confirmaram que, na madrugada de domingo, receberam uma chamada de uma mulher que alegou que "o marido a empurrou e a trancou fora de casa". Posteriormente, foi confirmado que a mulher era a esposa do ator, DeAnna Madsen.

O The Guardian relata ainda que Michael Madsen, de 65 anos - que protagonizou vários filmes de Quentin Tarantino, como 'Kill Bill', 'Cães Danados' ('Reservoir Dogs') ou 'Os Oito Odiados' ('The Hateful Eight') - pagou uma fiança de 20 mil dólares (cerca de 18 mil euros) antes de ser libertado.

À Variety o representante do ator disse: "Foi um desentendimento entre o Michael e a mulher, esperemos que se revolva de forma positiva para ambos".

