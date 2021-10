Depois de ter dado vida ao super-herói da DC em 1989 no filme 'Batman' e em 1992 em 'Batman Returns', Michael Keaton prepara-se para regressar ao papel icónico no próximo filme de 'The Flash' (com estreia marcada para 2022).

A propósito desta novidade, o ator, agora com 70 anos, revelou que não só ainda guarda o seu fato de Batman há 30 anos, como este ainda lhe serve.

"Esbelto como sempre. As mesmas dimensões. Serve à mesma", disse o artista no programa de Stephen Colbert.

Keaton contou ainda que se sentiu "ótimo" quando voltou a vestir o badalado fato, agora para o novo filme.

