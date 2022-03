Michael Buble chegou a pensar em desistir de cantar depois do filho ter sido diagnosticado com um cancro. O músico ficou devastado quando recebeu a notícia referente a Noah, agora com oito anos, em 2016.

Numa entrevista em conjunto com a mulher, Luisana Lopilato - com quem tem mais dois filhos, Elias, de seis anos e Vida, de três - à revista Hello!, Michael afirmou: "Desmoronei. Fiquei despedaçado... Acho que nunca disse isto publicamente, mas tu sabes isto, Luisana, sobre mim - pensava que não ia voltar à música. Não queria mais cantar", confessa.

"Deixou simplesmente de ter importância. Não queria nada disso", faz ainda saber.

Felizmente, Noah acabou por conseguir vencer a luta contra o cancro e, ainda hoje, Buble agradece à companheira (que está grávida pela quarta vez) de o ter ajudado a ultrapassar este momento difícil.

"A minha mulher literalmente pegou em mim e trouxe-me de volta, e de alguma forma levou-me até um ponto em que não estava apenas bem, estava melhor do que era antes", sublinha.

Recorde-se que o casal deu o nó em 2011.

