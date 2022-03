Michael Bublé foi uma das muitas caras conhecidas que assinalaram o Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de março, e destacou-se com uma carinhosa publicação.

Com a filha, Vida Amber, de três anos, ao colo e a cantar para a menina, é assim que podemos ver o artista na recente partilha que foi feita nas suas páginas de Instagram e Facebook.

Uma publicação que serviu para homenagear todas as mulheres. "Para a minha filha, esposa, irmãs, mãe e todas as inúmeras mulheres, neste Dia Internacional da Mulher. 'I’ll never not love you' [tema do cantor]", escreveu na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

De recordar que o artista e a mulher, Luisana Lopilato, são ainda pais de Noah, de oito anos, e Elias, de seis. O casal está neste momento à espera do quarto filho.

