O artista dedicou uma publicação no Instagram à companheira e a todas as "mulheres guerreiras" no Dia da Mãe.

Cifrão mostrou aos seguidores da sua página de Instagram um vídeo da companheira, Noua Wong, com a filha de ambos. "Gosto muito de te ter no meu colinho. Tu vais estar sempre no meu colinho? E vais ser sempre minha amiga?", pergunta a mamã à menina, que a abana com a cabeça a dizer que sim. Além do vídeo, Cifrão publicou também uma fotografia antiga em que aparece com a sua mãe. Na legenda da partilha, o artista dedicou carinhosas palavras à mãe e à companheira. "Mãe, foste o meu primeiro colo, a minha maior força. A ti devo tanto do que sou. E a ti, Noua Wong, mãe da nossa filha, agradeço por me mostrares todos os dias o verdadeiro significado de amor e entrega. Tenho tanta sorte em ter-vos na minha vida. Feliz Dia da Mãe, mulheres guerreira", pode ler-se na legenda da publicação. Leia Também: Manuel Luís Goucha oferece miminho a Sara Prata no Dia da Mãe