Michael Bublé e Luisana Lopilato vão ser pais pela quarta vez. A companheira do músico exibe a barriguinha no videoclipe da música 'I'll Never Not Love You', segundo apurou o TMZ. A notícia marcou a imprensa internacional esta segunda-feira, mas o casal ainda não se pronunciou. Pensa-se que o vídeo que confirma a boa-nova ficará disponível esta terça-feira, dia 22. A confirmar-se o bebé vem juntar-se a Noah, de oito anos, Elias, de seis, e Vida, de três. Michael Bublé e Luisana Lopilato ficaram noivos em 2009 e subiram ao altar dois anos depois. Leia Também: Brian Austin Green e Sharna Burgess revelam sexo do bebé