Michael Bublé e a mulher, Luisana Lopilato, foram pais pela quarta vez esta sexta-feira, 19 de agosto. O casal deu as boas-vindas a mais uma menina, a pequena Cielo Yoli Rose Bublé.

No Instagram, Luisana Lopilato e Michael Bublé publicaram uma fotografia onde se pode ver o pé da bebé e as mãos da mamã e do papá. "O amor é vida e é luz e é ela... a nossa pequena Cielo Yoli Rose Bublé", começaram por escrever na legenda.

A menina nasceu com 3,8kg, como acrescentaram na mesma publicação.

De recordar que o casal tem ainda em comum os pequenos Noah, de oito anos, Elias, de seis, e a filha Vida, de quatro.

