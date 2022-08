A cunhada de Michael Bublé, Daniela Lopilato, sofreu um grave acidente de carro na Argentina.

A nutricionista foi levada de urgência para o hospital depois do seu carro ter capotado na sequência de um embate contra outro veículo.

Daniela teve de ser retirada do carro com a ajuda de bombeiros e sofrido ferimentos no pescoço e coluna, conforme noticia o Mirror Online.

Apesar de ainda não ter falado publicamente sobre o assunto, é referido que Daniela sente que “Deus lhe deu uma segunda oportunidade”.

Daniela Lopilato, cunhada de Michael Bublé© Twitter - Daniela Lopilato

Note-se que Daniela é irmã de Luisana Lopilato, que casou com o músico em 2009.

