Amante de tatuagens, Mia Rose voltou a submeter-se a esta arte para registar uma outra paixão. Esta terça-feira, a artista contou aos fãs que tatuou no braço a palavra vinho e não esteve sozinha nesta aventura.

Mia Rose e a amiga com quem viajou para Roma em agosto decidiram nessa viagem tatuar a palavra "vino" (vinho em italiano).

"Foi no jantar da noite anterior, acompanhadas por uma garrafa de vinho, que finalmente decidimos o que íamos fazer: a palavra 'vino' (vinho em italiano) escrita uma pela outra. [...] Porquê 'vino'? Porque, como já devem ter percebido, sou a maior apaixonada por vinho e consegui que a Mafs passasse a adorar também! E as conversas mais importantes que tivemos e que definiram em muito esta amizade tão boa foram sempre com um copo de vinho", explicou.

Este episódio memorável das duas amigas ficou registado num vídeo publicado no Instagram de Mia Rose. Veja abaixo.

