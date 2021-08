O relacionamento de Meghan Markle e de Kate Middleton continua a melhorar, disse uma fonte à revista Us Weekly.

"A Meghan e a Kate estão, na verdade, a dar-se muito bem e têm estado em contacto com mais frequência", começou por revelar a fonte.

"A relação da Meghan e da Kate nunca foi tão próxima. Agora estão mais próximas do que nunca e a trabalhar na sua relação para o bem da família", informou.

Note-se que ambas as duquesas tiveram várias divergências nos últimos tempos. Aliás, na entrevista que deu a Oprah Winfrey, juntamente com o príncipe Harry, Meghan chegou a contar que a cunhada a fez chorar na altura do seu casamento, algo que a levou a pedir desculpas mais tarde.

Agora, espera-se que a proximidade entre as duas ajude a diminuir a distância que se colocou entre o príncipe William e o irmão, o príncipe Harry.

Leia Também: Harry e Meghan Markle já consideraram ir viver para a Nova Zelândia