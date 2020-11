Em julho deste ano, a imagem pública de Ellen DeGeneres foi assombrada por uma polémica relacionada com os bastidores do seu programa na NBC. Chegou a ser noticiado que não regressaria ao pequeno ecrã, mas tal não se confirmou e a apresentadora acabou mesmo por voltar em outubro. Agora, colocou para trás os tempos conturbados e lançou um kit que apela à gentileza.

O kit foi apresentado no programa e conta com uma seleção de produtos - como uma máscara e um colar - de marcas que, segundo Ellen, promovem a generosidade. Este kit é chamado de 'Be kind' [sê generoso].

Veja abaixo.

Recorde-se que as polémicas começaram com as denúncias anónimas de vários ex-funcionários que acusaram a apresentadora e os produtores do The Ellen DeGeneres Show' de promoverem ambiente tóxico para lá das câmaras.

A apresentadora veio a público lamentar os episódios que prejudicaram os ex-colaboradores e admitiu que nem sempre foi correta.

