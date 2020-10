Ellen DeGeneres está com um novo visual, como mostrou ao mundo no seu talk show. A apresentadora, de 62 anos, adotou um penteado diferente, com o cabelo todo para trás, look que foi exibido durante o 'The Ellen DeGeneres Show', esta semana, como relata a revista People.

Uma mudança que não passou despercebida aos olhos dos fãs mais atentos, que rapidamente reagiram no Instagram, apontando que este novo estilo elegante é semelhante ao que a mulher, Portia de Rossi, adotou durante vários anos.

Veja na publicação abaixo as principais reações ao novo look de Ellen DeGeneres.

