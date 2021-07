Mariana Cardoso, conhecida como Mery, esteve esta segunda-feira, 5 de julho, à conversa com Júlia Pinheiro. A jovem, que se tornou conhecida do público após participar no programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', confessou a enorme paixão que tem pela televisão e comunicação.

"Quando a Júlia sair se quiser uma substituta eu venho", disse, sem 'papas na língua', deixando a comunicadora a rir às gargalhadas.

Por seu turno, Júlia notou que Mery tem potencial, quer relativo à sua imagem, quer quanto à "presença de espírito" e "capacidade de responder às coisas".

Já falando da sua experiência na quinta de Luís Feijão, Mery evidenciou a personalidade forte que as outras três pretendentes tinham, chegando mesmo a haver troca de insultos. Posto isto, não hesitou em assumir-se como "apaziguadora". "Quis acalmar a coisa para ficar bom ambiente", lembra.

Por fim, a convidada confessou que foi para a quinta para encontrar o amor, uma vez que hoje em dia é muito difícil ter uma relação séria.

