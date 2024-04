Depois de ter revelado no 'Dois às 10' que está noiva, Merche Romero voltou a falar do noivado esta terça-feira, dia 23 de abril, durante a emissão do 'Big Brother - Última Hora', da TVI.

Ao ser questionada pela apresentadora Alice Alves sobre o noivado, Merche Romero explicou: "Não posso contar muita coisa".

No entanto, não deixou de revelar: "[O Zé Lopes] está a ajudar-me a organizar o casamento".

Por sua vez, Zé Lopes destacou que já conhece o noivo de Merche Romero e comentou: "Ele existe e é lindo".