Depois de ter sido mãe pela primeira vez em julho do ano passado, Cátia Basílio revelou que está separada.

Através das stories da sua página de Instagram, a ex-concorrente do 'Big Brother' partilhou um comunicado onde anuncia o fim da relação.

"Não sinto que seja um dever fazê-lo mas prefiro que saibam por mim. Tornei-me uma pessoa conhecida por muitos desde que saí do 'Big Brother' e desde então a minha vida sempre foi 'um livro aberto', e vocês sempre conheceram todas as pessoas que fazem ou fizeram parte", começou por escrever.

"Depois de tantas perguntas, suposições, chamadas, e especulações, venho por este meio dizer a todas as pessoas que gostam de mim, que me acompanham e gostam da minha família, que o meu relacionamento terminou. Nem tudo é aquilo que parece, e as pessoas não são sempre quem dizem ser. Não vou prolongar-me mais e não irei dizer o motivo do término. Só quero que saibam que estou bem, o meu filho está bem, e na realidade isso é o mais importante. O foco neste momento será a minha família e a minha marca. Obrigada por todo o carinho", rematou.

© Instagram

Leia Também: É o fim do casal 'Bennifer'? O que se sabe sobre a alegada separação