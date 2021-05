Já avançou o pedido oficial do divórcio de Bill e Melinda Gates, como foi anunciado esta segunda-feira.

De acordo com os documentos que Melinda apresentou em King County, Washington, e que foram obtidos pela People, o agora ex-casal não assinou nenhum acordo pré-nupcial quando deram o nó em 1994. No entanto, irão dividir os bens de acordo com um "acordo de separação".

Nos documentos, Melinda disse que "não é necessário apoio conjugal". Além disso, destaca ainda que o casamento com Bill está "irremediavelmente rompido".

