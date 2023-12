Melão esteve na manhã desta sexta-feira, dia 8 de dezembro, no 'Dois às 10', da TVI, para prestar uma homenagem ao amigo Nuno Graciano.

Muito emocionado, o cantor contou que iria estar com o apresentador em breve.

"Tínhamos um almoço de Natal marcado, um almoço anual que fazemos. [...] Se eu pudesse dizer-lhe alguma coisa hoje, era desculpa por não ter conseguido estar atento e perceber o que estavas a passar", destacou no programa da TVI, onde explicou que não estava a par do internamento do apresentador.

"O Nuno estava a passar por um momento mesmo muito difícil", acrescentou. "Queria pedir desculpa por não ter percebido o que estava a acontecer, para mim foi um choque. Estou mesmo muito triste", frisou.

De recordar Melão juntou-se a outros ex-concorrentes do 'Big Brother Famosos' para falar de Nuno Graciano. O programa 'Dois às 10' não foi o único que prestou uma homenagem ao apresentador. O 'Casa Feliz', da SIC, também esteve a recordá-lo carinhosamente.

