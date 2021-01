No início do confinamento, Melânia Gomes foi convidada a seguir um plano de treinos para ficar em melhor forma física do que estava antes de engravidar, um desafio que a assustou, mas que decidiu aceitar.

"E pronto, tive que aceitar o desafio... Bora lá senhorita. Só não esqueçamos que agora não há ginásios, nem sequer Campo Pequeno... Os nossos treinos só podem ser online", afirmou a atriz, esta terça-feira, na sua página de Instagram.

Melânia aproveitou ainda para recordar uma fotografia de há três anos, antes da gravidez, como forma de se inspirar a encontrar a melhor versão de si mesma.

