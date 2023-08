Diogo Piçarra e Mel Jordão já são oficialmente marido e mulher, como revelaram nas suas páginas de Instagram.

"Oficially Mr & Ms Piçarra", pode ler-se numa publicação feita por Mel Jordão na rede social, tendo sido também destacada na página do cantor. "Ps: Um mês para a boda", acrescentou.

Entre as fotografias que completam a publicação, pode ver-se o casal com a filha que têm em comum, a pequena Penélope.

Nas stories destacaram outras imagens deste dia especial, revelando que foram surpreendidos pelos padrinhos e madrinhas de casamento quando chegaram ao hotel onde vão passar a primeira noite enquanto marido e mulher. No quarto encontraram várias pétalas espalhadas pelo chão, uma mensagem no espelho, um presente em cima da cama e algumas fotografias. Veja as imagens da galeria.

Leia Também: Mel Jordão exibe boa forma física em despedida de solteira