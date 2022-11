Mel B anunciou no programa ‘Celebrity Gogglebox’ esta sexta-feira, 29 de outubro, que está noiva do cabeleireiro Rory McPhee, com quem mantém um relacionamento há três anos.

“Ele disse, ‘amo-te, és a minha melhor amiga e espero passar o resto da minha vida contigo”, lembra a artista.

O pedido, segundo Melanie Brown, foi feito durante uma viagem em Berkshire.

“Havia pétalas de rosa em todo o lado. Foi muito romântico. Adoro flores”, disse a artista de 47 anos.

Recorde-se que a cantora, que ficou conhecida nas Spice Girls, foi anteriormente casada com Jimmy Gulzar de 1998 a 2000. Entretanto deu o nó com Stephen Belafonte em 2007, sendo que o divórcio aconteceu em 2018.

Leia Também: Anunciado (novamente) fim de casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza