Meghan Markle decidiu prestar um tributo especial à rainha Isabel II ao ter escolhido usar uns brincos que lhe foram oferecidos pela monarca, relata a imprensa internacional.

O par de brincos de pérolas e diamantes - que a rainha deu a Meghan em homenagem ao primeiro passeio juntas, em 2018 - foram usados quando decorria o cortejo fúnebre e a cerimónia religiosa em Londres, esta quarta-feira.

Enquanto os filhos da rainha Isabel II e três dos netos, incluindo os príncipes William e Harry, caminharam atrás do carro que levava o caixão com o corpo da rainha, Meghan seguiu num carro com Sofia, condessa de Wessex e mulher do príncipe Eduardo.

O cortejo começou no Palácio de Buckingham e terminou no Palácio de Westminster.

Leia Também: As imagens do cortejo fúnebre da rainha em Londres com Carlos a 'liderar'

De recordar que a rainha ficará em câmara ardente no Salão de Westminster, que estará aberto aos populares até segunda-feira de manhã. O funeral vai decorrer na segunda-feira dia 19 de setembro.

Leia Também: Funeral de Isabel II realiza-se a 19 de setembro. Eis todos os detalhes