Meghan Markle voltou a surgir em público esta sexta-feira, 16 de junho. A mulher do príncipe Harry não passou despercebida às lentes do paparazzi, ainda mais depois de ter perdido o contrato milionário com o Spotify. Conforme foi noticiado esta semana, a empresa decidiu terminar com o podcast 'Archetypes', criado pela duquesa de Sussex.

Nas imagens que se seguem, Meghan surge em Montecito, local onde vive juntamente com Harry e os filhos, na Califórnia.

Para a ocasião, e apostando num estilo mais clássico e descontraído, Markle surgiu com umas jeans pretas, conjugadas com uma camisola da mesma cor e por cima uma camisola mais quente branca às riscas azuis. A mala, da Fendi, e as sabrinas, da Chanel, não passaram despercebidas.

Importa notar que este sábado, 17 de junho, aconteceu o Trooping the Colour, celebração oficial do aniversário do rei Carlos III para a qual Harry e Meghan não foram convidados.

Leia Também: Família real reunida para o Trooping the Colour (sem o príncipe Harry)