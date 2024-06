Mais uma vez, Meghan Markle e o príncipe Harry não vão estar presentes no Trooping the Colour. A People confirmou que os duques de Sussex não foram convidados para a celebração anual, que vai realizar-se no dia 15 de junho, em Londres.

A revista recorda ainda que o filho mais novo do rei e a mulher já não tinham sido convidados para o evento no ano passado, que foi a primeira vez que se realizou o Trooping the Colour após a subida ao torno de Carlos III.

De recordar que Harry e Meghan moram na Califórnia, nos EUA, desde que deixaram o cargo de membros seniores da família real em 2020.

A última vez que o casal participou no Trooping the Colour foi no ano antes da pandemia da Covid-19, em 2019.

Leia Também: Lilibet, a filha quase desconhecida de Harry e Meghan, faz três anos