Lilibet Diana é uma princesa, filha de Harry e Meghan, neta do rei Carlos III de Inglaterra e ocupa o sétimo lugar na linha de sucessão ao trono britânico. No entanto, é praticamente uma desconhecida da população.

A filha dos duques de Sussex nasceu na Califórnia a 4 de junho de 2021, depois de o casal ter renunciado aos deveres reais em janeiro de 2020 e de se ter mudado para os Estados Unidos, onde residem com os dois filhos até hoje.

O grande objetivo desta mudança era conseguir a privacidade da família e no que respeita aos filhos, Archie e Lilibet, os duques têm conseguido mantê-los afastados dos olhares indiscretos.

Segundo o jornalista Simon Perry, que é próximo do casal, os Sussex comemoraram o aniversário da filha no fim de semana passado com uma festa infantil em sua casa, em Montecito, na qual esteve presente um pequeno grupo de amigos e familiares.

De recordar que Lilibet Diana recebeu esse nome em homenagem à bisavó, a rainha Isabel II, e à avó paterna, a princesa Diana.

