Harry e Meghan Markle já iniciaram a sua viagem oficial à Nigéria. Esta sexta-feira, 10 de maio, os duques de Sussex visitaram uma escola em Abuja que é apoiada pela sua fundação, a Archewell Foundation.

À conversa com alunos, Meghan relatou um momento que viveu com a filha mais nova, a princesa Lilibet, que completa três anos em junho.

"A nossa filha, Lili, ela é muito mais nova que vocês. Ela está quase a fazer três anos. Há algumas semanas ela olhou para mim e viu o reflexo dela nos meus olhos. Então disse: 'mamã, eu vejo-me em ti'", notou.

"Ela estava a falar o que via. Mas eu agarrei-me a essas palavras de uma forma diferente e pensei, sim, vejo-me em ti e tu vês-te em mim", adiantou.

"Olho para esta sala e vejo-me em todos vocês também", faz saber.

Neste evento, Meghan revelou ainda que as aulas de dança e canto são as preferida da filha, enquanto que o príncipe Archie, de cinco anos, o seu filho mais velho, prefere temáticas relacionadas com construção.

Vale notar que a visita do casal ao país durará três dias.

