Meghan Markle tem novidades em relação à sua marca, a American Riviera Orchard.

Nacho Figueras, um amigo próximo da duquesa de Sussex, partilhou na sua página de Instagram duas novidades lançadas pela mesma: uma compota de framboesa e biscoitos para cães.

A partilha não passou despercebida porque foi feita na noite de sexta-feira, 14 de junho, horas antes do Trooping the Colour, a celebração oficial do aniversário do rei Carlos III.

Não se sabe ao certo a data das imagens, pelo que a publicação poderá ter sido uma coincidência.

Note-se que este foi um evento particularmente especial para a realeza devido ao reaparecimento de Kate Middleton, após seis meses de ausência.

Vale recordar que Harry e Meghan deixaram de trabalhar para a monarquia em 2020, num processo que ficou conhecido como 'Megxit'.

Leia Também: Mais unida que nunca! Família real sobe à varanda de Buckingham