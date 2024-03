Kate Middleton viu-se envolvida numa controvérsia por causa de uma fotografia em família que partilhou nas redes sociais a propósito do Dia da Mãe, celebrado no passado domingo (10 de março), no Reino Unido.

Esta segunda-feira, a princesa de Gales admitiu que fez alterações à fotografia, através de um programa de edição, pedindo desculpa pela confusão criada à volta das imprecisões da mesma.

Fontes próximas de Meghan Markle e do príncipe Harry comentaram o assunto. "A Meghan nunca cometeria este erro", notaram.

As mesmas referem que os duques de Sussex seriam "arrasados" se se descobrisse que tinham alterado uma imagem através de Photoshop.

"As mesmas regras não se aplicam a ambos os casais. Este não seria um erro que a Meghan cometesse... ela tem uma enorme atenção ao detalhe", completa.

Recorde-se que esta segunda-feira, 11 de março, Kate Middleton foi vista com o marido pela primeira vez (desde o Natal).

