Meghan Markle fez uma aparição pública, mas em nome de uma boa causa. Diretamente da sua casa em Los Angeles, a duquesa de Sussex deixou uma mensagem de coragem a todos os jovens que a estivessem a ouvir.

"A vossa geração é normalmente tida como nativos digitais, e vocês percebem que o nosso mundo online tem tanto o poder de apoiar como de prejudicar. Não fomos feitos para deitar o outro abaixo, mas sim para o levantar", notou.

"Por isso usem a vossa voz, online e offline para fazer isso - elevem-se uns aos outros, apoiem-se uns aos outros. Sempre haverão vozes negativas e às vezes essas vozes podem parecer desapropriadas e dolorosas de ouvir. Sempre poderão usar as vossas vozes para abafar o barulho. Porque é isso que as outras são: barulho. Mas as vossas são verdade. Esperança", defendeu.

"Estou extraordinariamente orgulhosa do que conseguiram alcançar. Por favor, continuem a honrar as vossas convicções despertadas dentro de vocês. Irei-vos aplaudir, assim como o meu marido, e o Archie", completou.

Importa notar que o vídeo surgiu a propósito do evento Girl Up Leadership Summit.

