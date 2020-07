Esta é uma história curiosa. Recentemente, Meghan Markle foi apresentada num website governamental como "Dra. Duquesa de Sussex'. Ora, desde logo surgiram uma série de rumores que davam conta da possibilidade da mulher de Harry ter, de facto, a formação que daria origem a este título

No entanto, e conforme revela o jornal The Sun, tudo não passou de um lapso. Fontes próximas da realeza acreditam que o erro teve origem na Companies House, que geria as informações

Apercebendo-se da situação, a mesma acabou por ser corrigida pouco tempo depois.

"A duquesa não é de todo doutora", garantiram as referidas fontes.

Uma situação mais insólita que ficará marcada...

