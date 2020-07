O comunicado feito no ano passado por Harry e Meghan Markle no qual o casal anunciou a sua decisão em afastar-se da realeza britânica pode ter surpreendido muita gente, mas não toda.

O fotógrafo real do The Sun, Arthur Edwards, afirmou que, na sua perspetiva, Meghan "nunca teve a intenção" de ficar no Reino Unido, desde que começou a namorar com o príncipe Harry.

"Toda a remodelação da casa, Frogmore, e o dinheiro que lá gastaram, ela não tinha a intenção de ficar lá", disse em entrevista à TalkRadio. O mesmo acrescentou que ficar no Reino Unido "não estava nos planos" de Markle e que esta acabou por arrastar Harry consigo.

Edwards disse ainda que a atitude de Harry mudou significativamente desde que começou a relacionar-se com Meghan. "Infelizmente, ao longo dos últimos dois anos, ele ficou muito azedo. Não falou comigo um ano, eu que o tenho fotografado desde que nasceu, tudo era por causa dela", fez saber.

