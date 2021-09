Já lá vão 18 meses desde que Meghan Markle disse adeus ao Reino Unido, tendo deixado bem claro que não tinha pressa para voltar, pelo contrário. Por isso, os membros do Palácio de Buckingham não deixaram de ficar surpreendidos quando foram informados de que Harry iria fazer uma visita a Inglaterra na companhia da mulher em breve.

Fontes revelaram que os duques de Sussex pediram para se encontrar com a rainha Isabel II, de maneira a resolver os problemas do passado e a apresentarem-lhe a filha mais nova, Lilibet Diana, de três meses.

Ora, segundo o Heat World, para que a viagem acontecesse, Meghan fez uma lista de exigências que quer ver devidamente cumpridas.

"O regresso da Meghan depende dela receber determinadas garantias", disse uma fonte próxima à publicação.

"O ideal era que ela regressasse em setembro ou outubro, especialmente se os planos da homenagem pública à princesa Diana seguirem em frente. Mas ela tem condições: quer seguranças para ela e para a família 24 horas por dia, alojamentos de cinco estrelas e a garantia de que terá o controlo total sobre as conferências de imprensa, assim como da sua agenda. Ela também quer o Harry a seu lado em todas as ocasiões. Está a fazer isto por ele e pelas crianças porque percebe que é importante, mas depois de tudo aquilo por que passou no Reino Unido, há uma enorme reticência", completa.

Agora, resta esperar e ver quando é que a visita acontecerá.

