O príncipe Harry e Meghan Markle protagonizaram uma das capas da revista Times referente à lista das 100 Pessoas Mais Influentes do ano.

Na capa, o casal surge com uma postura séria e ao mesmo tempo bastante marcante, não deixando ninguém indiferente. Assim, se Harry aparece com um visual negro, para contrastar, Meghan opta por um look branco.

"Eles colocaram a compaixão em prática com a Archewell Foundation. Deram voz àqueles que não a tinha através da produção de média", escreveu o chef José Andrés, que se uniu ao casal em dezembro para juntos construírem centros comunitários com a World Central Kitchen.

"Num mundo onde toda a gente tem uma opinião sobre pessoas que não conhecem, os duques mostraram compaixão por pessoas que não conheciam. Eles não apenas opinam. Eles vão diretos ao problema", completou.

