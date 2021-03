Continuam a surgir novas informações relativas à polémica entrevista que o príncipe Harry e Meghan Markle deram a Oprah Winfrey.

No mais recente excerto da conversa revelado, Meghan recorda que na altura em que casou com Harry, em 2018, Oprah lhe propôs uma entrevista, mas que não foi autorizada a dá-la.

Markle nota que não podia tomar as próprias decisões, até porque se fosse pela sua vontade teria conversado com a amiga. "Não me cabia a mim decidir", lamenta.

Já depois de ter deixado de fazer parte do núcleo sénior da família real britânica, a duquesa de Sussex confessa que experienciou uma sensação libertadora ao poder aceitar os convites que considerasse mais convenientes.

"Estou pronta para falar. De poder fazer as minhas próprias escolhas. E de poder falar por mim mesma", completou.

Note-se que a entrevista irá ser transmitida este domingo, na CBS.

Leia Também: Amiga defende Meghan Markle e mostra fotos únicas

Leia Também: Meghan Markle acusa Kate Middleton (e não só) de ter dito o que não devia