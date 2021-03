Meghan Markle tem estado no centro das atenções, tendo sido acusada de bullying, declarações que levaram o Palácio de Buckingham a iniciar uma investigação.

Meghan nega tais alegações e diz ser vítima, assim como Harry, de uma campanha de difamação, uma vez que a família real tem espalhado informações pessoais sobre ambos.

Perante toda a agitação, uma grande amiga de Meghan, Silver Tree, saiu em defesa da mulher de Harry.

"Esta é a Meg. Uma pessoa real - não uma história de capa. Ela é uma das minhas mais próximas e queridas. Como todos os seus amigos, eu gosto muito dela", começou por escrever na legenda de algumas fotografias únicas onde aparece junto de Meghan.

"Ela é a amiga que insiste sempre em ouvir os detalhes da nossa vida, do nosso dia, da vida dos nossos filhos, do dia dos seus filhos, antes dela. Sempre antes dela... A amiga que enche a casa com todas as nossas coisas preferidas quando a visitamos e finge que já as tinha - só porque quer que o momento seja para nós e não para ela. É sempre assim com os amigos - nós antes dela. Quando nos mudámos para uma nova cidade, ela cria um livro com todas as coisas especiais que a cidade nos pode oferecer - partilha todos os pequenos segredos que ela oferece para que nós tenhamos menos saudades de casa", acrescentou.

De seguida, falou no dia em Meghan deu o nó com Harry, em maio de 2018. Silver recordou que no dia do casamento, apesar do dia ser seu, Meghan esteve sempre preocupada com a amiga e fez com que o dia fosse especial para a mesma. Aliás, lembra, até criou uma "playlist" para a amiga ouvir enquanto se preparava.

"Ela dá-te peónias no teu aniversário", destacou. "Quando o meu filho estava a passar por um diagnóstico complicado e assustador, ela era a amiga que parou tudo e ajudou a mapear, passo a passo, como navegaríamos pelas coisas. Ela ligou para todas as pessoas, todos os lugares quando eu estava demasiado paralisado para formar um plano. Esse é mais um dos seus dons - fazer com que sintas que podes superar qualquer coisa", partilhou.

Um texto onde realça que Meghan é "a amiga que partilha todos os segredos, porque apesar de ter muitos motivos colocar paredes, o seu coração continua tão aberto como sempre esteve".

"Esta é Meg antes de conhecer H [Harry]. Esta é a Meg agora. Ela sempre foi essa pessoa. Ela não é uma manchete. Ela é a minha amiga. Eu amo-a", rematou.

