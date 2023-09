Meghan Markle juntou-se esta terça-feira, 12 de setembro, ao príncipe Harry, seu marido, no âmbito dos Invictus Games. A competição desportiva dedicada a veteranos de guerra feridos em combate, que este ano acontece na Alemanha, já começou e a duquesa de Sussex deu o ar da sua graça.

Para a ocasião, Meghan deslumbrou com um vestido clássico e elegante, uma das imagens de marca do seu estilo. Trata-se de um camiseiro preto midi, ao qual Meghan acrescentou um cinto e sapatos pretos

O vestido, conforme destaca a revista Hello!, é da marca Banana Republic e os sapatos, estilo stilleto, Aquazarra. Já o cinto é de Bottega Veneta.

"Estou emocionada porque o primeiro evento dos Invictus em que estive foi aqui com vocês. É incrível e o clima tem tudo para um bom começo", afirmou.

"Sinto-me muito orgulhosa por fazer parte da família Invictus. Sinto-me grata por todos os que estão aqui. Também recebemos presentes da equipa do Canadá. Recebemos uma pulseira e nas pulseiras colocaram as iniciais de uma das pessoas que não conseguiu estar aqui hoje. Há tantas pessoas em casa que sabemos que estão a torcer por vocês, mesmo que não estejam aqui, estão com vocês em espírito", nota.

"Eu percebo que muitos concorrentes estão cansados depois de um dia muito longo, mas esta é a nossa oportunidade de nos ligarmos, porque todos aqui são uma chave diferente do processo, seja individual ou familiar. O facto é que toda a gente nesta sala tem alguma experiência para partilhar, por isso, usem esta oportunidade para se conectarem uns com os outros, tirarem fotos e trocarem números de telemóvel", completa.

Veja as imagens da duquesa na galeria.

Leia Também: Meghan Markle usa look de quase 40 mil dólares para viajar até Londres