Meghan Markle foi 'apanhada' a viajar de Los Angeles até Londre para se juntar ao marido, o príncipe Harry, nos Invictus Games. O que não passou despercebido à imprensa internacional foi o look que escolheu usar na ocasião, de quase 40 mil dólares (mais de 30 mil euros).

Segundo o Page Six, a duquesa de Sussex optou por calças Ulla Johnson que custam 590 dólares, sapatilhas Valentino no valor de 770 dólares, óculos de sol Celine Triomphe de 510 dólares, um chapéu Janessa Leone de 267 dólares, uma mala Goyard que custa mais de dois mil dólares e um Hermès de 1.225 dólares.

As peças mais caras do seu look foram a pulseira Cartier Love de ouro, que custa 7.350 dólares e o relógio Tank Française no valor de 26 mil dólares.

