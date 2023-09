Enquanto não viaja para a Alemanha para marcar presença nos Invictus Games, que arrancaram no passado sábado, dia 9, em Dusseldorf, Meghan Markle tem desfrutado de planos com amigos.

E desengane-se quem acha que a realeza não vai a sítios ditos 'comuns', uma vez que a duquesa de Sussex foi vista a comprar um refeição na famosa cadeia de 'fast food' norte-americana In-N-Out.

Meghan parou no seu Range Rover num drive thru de um dos restaurantes desta cadeia no sul da Califórnia, tal como mostra a revista People.

Enquanto a duquesa aproveitava este plano com uma amiga, o marido, o príncipe Harry, já se encontra em Dusseldorf desde o passado fim de semana, local onde Meghan deverá chegar nas próximas horas, segundo avança o Daily Mail.

