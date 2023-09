O príncipe Harry sempre foi conhecido pelo seu grande sentido de humor e este fim de semana voltou a mostrar o seu lado mais divertido durante os Invictus Games.

O príncipe apareceu em fotografias ao lado de alguns atletas dos jogos, que estão a decorrer em Dusseldorf, na Alemanha.

Nas fotos, o duque de Sussex aparece com uns grandes óculos de sol cor-de-rosa, que pertencem a um dos atletas britânicos, Charlie Holford.

"Foto 1: disse-lhe que podia experimentar [os óculos]. Foto 2: disse-lhe que não podia ficar com eles", escreveu o participante na legenda das fotografias, sendo que na primeira pode ver-se o príncipe com um grande sorriso e na segunda com um ar triste.

