A partir do final deste mês, Harry e Meghan Markle estarão oficialmente livres dos compromissos ligados à realeza, uma vez que deixaram de fazer parte do grupo sénior da família. A decisão foi do agrado da duquesa de Sussex, uma vez que esta nunca se identificou com o sistema, conforme apontam agora novas informações.

Segundo uma fonte do jornal inglês Daily Express, a mulher de Harry considerava os membros da família "tensos" e "frios".

“Ainda é muito estranho para ela que ninguém se abrace e que sejam tão tensos, especialmente a Kate”, afirmou a fonte referindo-se à duquesa de Cambridge.

Neste sentido, importa lembrar que num dos últimos compromissos no Reino Unido ambos os casais evitaram o contacto.

