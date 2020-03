Os irmãos Harry e William voltaram a reunir-se com as respetivas mulheres esta semana a propósito do Dia da Commonwealth. Ora, conforme aponta a imprensa internacional, os momentos em que estiveram próximos foram constrangedores.

Durante a habitual procissão da rainha, os duques de Sussex ficaram a aguardar nos seus respetivos lugares em Westminster Abbey. Posteriormente, chegaram os duques de Cambridge que se sentaram nos lugares da frente.

Os dois casais cumprimentaram-se e não trocaram mais palavras. Aliás, há meios de comunicação que indicam que os membros da realeza evitaram falar.

Importa realçar que este foi o último compromisso de Harry e Meghan enquanto membros seniores da família real. A partir de agora estão por 'conta própria'.

Leia Também: Elegância máxima! Meghan Markle no último evento como membro da realeza