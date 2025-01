A realeza não poupa no que ao estilo diz respeito. Seja em Inglaterra, no Mónaco, nos Países Baixos e até mesmo nos Estados Unidos, a verdade é que qualquer membro das famílias reais quer estar sempre impecável nos eventos a que comparece.

E, apesar de Meghan Markle já não fazer parte dos membros séniores da realeza britânica, ainda conta para este ranking feito pela revista Hola.

De acordo com a publicação, a mulher de Harry gastou, em 2024, 122.654,98 euros (ficando em sexta posição numa classificação com 20 membros da realeza) nos looks usados em eventos.

O ano passado foi recheado para a Duquesa de Sussex. Meghan e Harry foram a vários eventos, destacando-se a visita oficial à Colômbia que teve a duração de quatro dias.

Neste ranking, Charlene do Mónaco ficou em primeiro lugar, seguida de Olympia da Grécia, Duquesa María Teresa do Luxemburgo, Sofia, a Duquesa de Edimburgo e, em quinto lugar, ficou Zara Phillips Tindall.

Veja na galeria alguns dos looks usados por Meghan Markle no ano passado.