Meghan Markle participou recentemente num projeto para apoiar uma amiga próxima.

A duquesa quis estar ao lado de Kelly McKee Zajfen, que em 2022 teve que enfrentar a morte repentina do seu filho Georgie, aos nove anos, no lançamento da nova T-shirt solidária 'Alliance of Moms', a instituição de caridade que cofundou em 2014 para "defender os direitos das mulheres jovens que estão grávidas ou têm filhos em lares adotivos, para que possam construir um futuro para suas famílias".

A Alliance of Moms é uma organização "de mães para mães" e Meghan queria juntar-se a este projeto.

A mulher do príncipe Harry serviu como modelo ao posar com uma T-shirt branca com letras vermelhas onde se lê a frase: 'Love like a mother' (em português, 'ama como uma mãe'). O preço é de 35 euros e a receita reverte para serviços essenciais, cuidados médicos e educação.

