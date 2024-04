Se há um elemento desestabilizador na vida de Meghan Markle é o seu irmão, Thomas Markle Jr. Desde que a duquesa de Sussex se juntou à família real britânica, este não parou de criticá-la, tendo até afirmado publicamente que por causa da irmã e do seu estatuto dentro da realeza, muitas portas se fecharam para ele.

Em entrevista ao The Sun, Thomas chegou a dizer, após ficar desempregado, que a irmã "devia cuidar mais dos seus entes queridos em vez de se concentrar tanto em atividades de caridade".

Agora, o irmão da duquesa voltou a atacá-la através de uns vídeos que publicou no YouTube nos quais aparece com uma peruca preta, uma tiara e uma almofada colocada sob a camisola, enquanto se autodenomina 'Me-gain', um termo depreciativo que usado por 'haters' para se referirem à duquesa.

As imagens causaram grande indignação e a ex-correspondente real da BBC Jennie Bond, descreveu os vídeos como "grotescos".

Pelo que se sabe, a duquesa de Sussex não tem contacto com o irmão há mais de uma década. Os dois são apenas meios-irmãos por parte do pai, Thomas Markle, com o qual Meghan também não tem contacto.

