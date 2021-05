Antes de ser publicado, o novo livro infantil de Meghan Markle já está a receber algumas críticas. Muitos internautas acusam a duquesa de plágio.

"Antes de gastarem dinheiro com o livro da mulher do Harry, leia 'The Boy on the Bench', de Corrinne Averiss e Gabriel Alborozo... O original", pode ler-se num comentário feito no Twitter.

Dezenas de pessoas recorreram logo à mesma rede social para reclamar não só o facto do título do livro de Meghan ser semelhante ao livro da autora britânico Averiss, de 2018, mas também o facto de, dizem, ser semelhante a obras de arte do ilustrador Christian Robinson.

Entre as críticas, há quem afirme que a obra da mulher do príncipe foi "flagrantemente plagiada" e que o trabalho de Meghan deveria ser "boicotado".

No entanto, a autora reagiu aos 'ataques' a Meghan e defendeu a duquesa. "Lendo a descrição e o trecho publicado do novo livro da duquesa, esta não é a mesma história ou o mesmo tema que 'The Boy on the Bench'. Não vejo nenhuma semelhança", disse Averiss no Twitter.

Leia Também: Meghan não deveria ser comparada a escritores famosos, diz apresentadora