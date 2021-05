Allison Langdon não conseguiu disfarçar a sua estranheza ao ler no próprio teleponto uma comparação da mulher do príncipe Harry com a escritora J.K. Rowling.

Meghan Markle continua a ser alvo de duras críticas. Desta vez, em causa está o mais recente projeto da mulher do príncipe Harry, nomeadamente, o lançamento de um livro para crianças - 'The Bench' ('O Banco', em português). A apresentadora do programa 'Australia Today', Allison Langdon, não se mostrou nada impressionada com a conquista. Aliás, a mesma questionou o próprio teleponto, anteriormente escrito, onde se comparava Meghan a escritores como Roald Dahl e J.K. Rowling. Quando leu estas palavras, Allison não resistiu em notar que a comparação era "forçada". Karl Stefanovic a rir da forma sarcástica como Allison Langdon (à direita) comenta o novo projeto de Meghan Markle© Reprodução Para além disso, a comunicadora recorreu à ironia para comentar o facto do livro estar disponível em áudio, precisamente gravado pela duquesa de Sussex. "Conseguem imaginar algo melhor? Quer dizer, ponham-no no carro, em casa enquanto estão a cozinhar...". Note-se que o livro será lançado em junho. Leia Também: Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, lança livro para crianças