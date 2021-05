Meghan Markle vai lançar um livro destinado aos mais novos. O projeto intitula-se 'The Bench' ['O Banco', em português] e trata-se de uma história ilustrada segundo a perspetiva das mãe.

Num comunicado, Meghan revelou que a sua grande inspiração foi a ligação entre o marido, o príncipe Harry, e o filho, Archie, que completa dois anos este mês.

"'The Bench' começou como um poema que escrevi para o meu marido no Dia do Pai, um mês depois do Archie ter nascido. Esse poema tornou-se nesta história", informa.

No comunicado, Markle elogia ainda o trabalho de Christian Robinson enquanto ilustrador.

O lançamento da história acontecerá no dia 8 de junho.

Leia Também: Meghan Markle ter-se-á enganado sobre título real do filho